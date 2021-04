Foot - PSG

PSG : Un joueur de Pochettino prend position pour la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 13h15 par B.C.

L'officialisation de la création de la Super Ligue ne laisse personne indifférent. Ce lundi, Ander Herrera a pris la parole pour protester contre ce projet.

C’est une onde de choc dans le monde du football. Alors que ce projet était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, la Super Ligue devient réalité avec l’annonce sa naissance par douze poids lourds du Vieux continent : le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Ainsi, une ligue composée de 20 clubs, dont 15 fixes et 5 en invités tous les ans, devrait se dérouler dès la rentrée dans l’ombre de la Ligue des champions organisée par l’UEFA. La guerre est donc déclarée entre l’instance du football européen et les membres fondateurs de cette Super Ligue, et cette dernière est très loin de faire l’unanimité.

« Je ne peux pas me taire à ce sujet »

Depuis l’annonce de la création de ce concept, les déclarations assassines se multiplient parmi les supporters et anciens footballeurs. Et ce lundi, Ander Herrera a clairement pris position contre cette Super Ligue. « Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, du rêve de voir l'équipe de mon cœur affronter les plus grandes équipes. Si cette Super Ligue européenne voit le jour, ces rêves sont terminés, l’illusion des fans des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain afin de participer aux meilleures compétitions est terminée. J'aime le football et je ne peux pas me taire à ce sujet, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas au fait que les riches volent ce que le peuple a créé, qui n'est autre que le plus beau sport de la planète », a déclaré le joueur du PSG sur ses réseaux sociaux.