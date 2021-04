Foot - PSG

PSG : Super Ligue, UEFA... Aulas monte au créneau pour Al-Khelaïfi !

Publié le 19 avril 2021 à 21h45 par D.M.

Le PSG a pris la décision de rester fidèle à l’UEFA et de ne pas intégrer la Super Ligue. Un choix salué par le président de l’OL, Jean-Michel Aulas.

L’actualité footballistique est monopolisée, depuis maintenant plusieurs heures, par la création de la Super Ligue. Douze clubs européens (Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal) ont annoncé, ce dimanche, la création de la Super Ligue. Une lucrative compétition fermée qui pourrait faire concurrence à la Ligue des champions. Quid du PSG ? Le club parisien, tout comme le Bayern Munich, a décidé de rester fidèle à l’UEFA. Un choix salué par Jean-Michel Aulas.

« Construire ensemble avec Nasser l’avenir d’un football où la méritocratie sportive et l’émotion ne sont pas oubliées »

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas n’a pas toujours été tendre avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais cette-fois ci, le dirigeant a salué le comportement du dirigeant parisien sur les réseaux sociaux. « Quand les GAFAM sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stade et de lien social, nous devons construire des ponts, pas des murs. Construire ensemble avec Nasser l’avenir d’un football où la méritocratie sportive et l’émotion ne sont pas oubliées » peut-on lire sur le compte Twitter de Jean-Michel Aulas.