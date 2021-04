Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi reçoit d'énormes soutiens pour lutter contre la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que 12 clubs se sont associés pour créer la Super Ligue, la fronde s'organise aux côtés du PSG et du Bayern Munich, le deux principaux opposants à ce projet. Plusieurs clubs qui comptent sur la scène européenne ont pris position.

A l'initiative du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid, de la Juventus Turin, de l’AC Milan, de l’Inter Milan, de Liverpool, de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea, de Tottenham et d'Arsenal, la Super Ligue a été officiellement créée dimanche, ce qui a déclenché un véritable séisme dans le monde du football et une défiance de l'UEFA qui ont clairement menacé les 12 frondeurs. Dans le même temps, l'organisme européen a adopté sa réforme de la Ligue des Champions qui devrait être active en 2024 passant de 32 à 36 clubs. Très clairement aujourd'hui, deux clans s'opposent, à savoir les 12 clubs à l'origine de la création de la Super Ligue face à ceux qui soutiennent l'UEFA. Le PSG et le Bayern Munich sont les deux premiers à s'être fermement opposés à l'idée d'une Ligue semi-fermée. Mais ils ne sont plus seuls.

L'opposition à la Super Ligue grossit