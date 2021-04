Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce de Florentino Pérez sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 avril 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo a été envoyé vers un retour au Real Madrid dernièrement, Florentino Pérez a fermé la porte à cette éventualité.

Parti du Real Madrid direction la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo a laissé un souvenir impérissable dans la capitale espagnole où il a notamment remporté quatre Ligues des champions entre 2014 et 2018. Ainsi, il n’est pas illogique que certains supporters madrilènes rêvent de revoir l’international portugais revêtir la tunique de la Casa Blanca , et cet espoir s’est accru ces dernières semaines dans la mesure où il a été annoncé que CR7 pourrait quitter les Bianconeri cet été, à un an du terme de son contrat. Plus encore, les échos parus dans la presse ont annoncé que Cristiano Ronaldo souhaitait rebondir en revenant au Real Madrid, et ce dans un contexte où le PSG a également été annoncé sur ses traces afin de pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé.

« Cristiano Ronaldo ne reviendra pas »