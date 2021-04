Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius... Pérez met les choses au clair sur cette opération colossale !

Publié le 20 avril 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il a parfois été annoncé que le Real Madrid pourrait envoyer Vinicius Junior au PSG afin d’attirer Kylian Mbappé, Florentino Pérez a tenu à démentir cette théorie.

En fin de contrat le 30 juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale française cet été si jamais il n’a pas prolongé d’ici-là. En effet, s’il ne paraphe pas de nouveau contrat avant l’ouverture de la prochaine fenêtre estivale des transferts malgré tous les efforts de Leonardo, Paris s’exposerait alors au risque que l’international français de 22 ans s’en aille librement un an plus tard. Et de son côté, le Real Madrid serait pleinement conscient de la situation et serait prêt à tout tenter pour recruter Kylian Mbappé s’il ne prolonge pas PSG.

« Vinicius Junior est intouchable »