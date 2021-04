Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça préparerait le terrain pour Haaland !

Publié le 20 avril 2021 à 12h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone, sous l’impulsion de son président Joan Laporta, aurait la ferme volonté d’attirer Erling Braut Haaland, le club culé bougerait déjà ses pions. Explications.

Le FC Barcelone disposerait d’un bel avantage sur Manchester City et le Real Madrid dans la course à Erling Braut Haaland. En effet, que ce soit avec l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola ou le président des Merengue Florentino Pérez, les relations ne sont pas bonnes avec Mino Raiola. En effet, un froid s’est installé entre les deux hommes qui s’en sont publiquement pris à l’autre par le passé lorsque Pérez n’a, en presque deux décennies au pouvoir au Real Madrid, jamais recruté un joueur de l’écurie Raiola. Contrairement à Joan Laporta, avec qui le représentant d’Haaland. Néanmoins, il ne suffira pas de seulement convaincre Mino Raiola pour recruter l’avant-centre du Borussia Dortmund, puisque le club de la Ruhr réclamerait une indemnité de transfert pharaonique afin de céder le Norvégien.

Des ventes et des contrats d’images pour Haaland ?