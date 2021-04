Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix astronomique fixé pour Erling Haaland ?

Publié le 20 avril 2021 à 10h30 par Th.B.

En ballotage défavorable pour participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund se trouverait alors dans l’obligation de vendre Erling Braut Haaland en cas d’absence en C1 la saison prochaine. La chance du FC Barcelone ? Pas forcément au vu des demandes du BvB au niveau de l’indemnité du transfert.

Le FC Barcelone a des vues sur Erling Braut Haaland, en témoigne la réunion qui a eu lieu entre Joan Laporta et ses dirigeants et de l’autre côté Mino Raiola, agent du joueur, et Alf-Inge Haaland, père du Borussia Dortmund, qui a eu lieu en Catalogne le 1er avril dernier. Dans la foulée, SPORT faisait savoir que le président du FC Barcelone aurait fait savoir au clan Haaland que le club culé disposait des moyens financiers et sportifs afin de convaincre le joueur d’arborer la tunique blaugrana et le Borussia Dortmund de le céder cet été. Mais pour obtenir l’aval des dirigeants du BvB , il faudra que le FC Barcelone mette la main à la poche.

300M€ ou rien ?