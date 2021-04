Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une décision radicale pour Haaland !

Publié le 19 avril 2021 à 22h00 par D.M.

A en croire la presse italienne, le Real Madrid serait sur le point de boucler l'arrivée de Kylian Mbappé. L'arrivée d'Erling Braut Haaland aurait été repoussé à 2022.

La création de la Super Ligue pourrait avoir d’énormes répercussions sur le marché des transferts. En effet, les clubs participants pourraient toucher 350M€. Une somme conséquente qui pourrait permettre aux équipes frondeuses de passer à l’action dans des dossiers d’envergure. Et c’est exactement ce que compte faire le Real Madrid. Selon Calciomercato.it, le club espagnol, qui devrait toucher 230M€ lors du mois de mai, voudrait boucler le dossier Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants et pourrait quitter le PSG à un an de la fin de son contrat.

Le dossier Haaland repoussé à 2022