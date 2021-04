Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait trouvé la solution pour Samuel Umtiti !

Publié le 19 avril 2021 à 21h00 par La rédaction

Cherchant des fonds pour recruter cet été, le FC Barcelone pourrait vendre plusieurs de ses joueurs. Samuel Umtiti figurerait ainsi sur la liste des transferts et le Zenit aurait déjà manifesté son intérêt pour l’international tricolore. Et la transaction pourrait être facilitée par la relation entre les deux clubs.

Ces derniers temps, le FC Barcelone traverse une grave crise financière. Pourtant, Joan Laporta a quelques projets en vue du prochain mercato. Mais pour les réaliser, le président des Blaugrana devra se débarrasser de quelques joueurs afin de récupérer des fonds. Ainsi, Coutinho ou encore Samuel Umtiti ont seraient sur le départ. L’international tricolore ferait d’ailleurs déjà l’objet de quelques convoitises. Fabrizio Romano, journaliste pour le Guardian , et Matteo Morretto, journaliste pour Calciomercato , révélaient ainsi que le Zénit Saint-Pétersbourg serait intéressé par le champion du monde 2018. Si la destination paraît surprenante pour le défenseur de 27 ans et qu'elle ne semble pas forcément à son goût, le transfert pourrait s’avérer plus simple que prévu pour le Barça.

La transaction facilitée par la relation entre le Barça et le Zenit