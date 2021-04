Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce pour Leonardo dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 20 avril 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, le président du Real Madrid Florentino Pérez a laissé ouvert le champ des possibles pour l’avenir de l’international portugais.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos se dirige actuellement droit vers un départ libre du Real Madrid. En effet, bien que les deux parties aient discuté dans l’optique de prolonger leur idylle qui dure depuis 2005 et son arrivée en provenance du Séville FC, aucun accord n’a pu être trouvé pour l’instant dans la mesure où l’international espagnol et les Merengue n’arrivent notamment pas à s’entendre sur le plan salarial. Ainsi, une grande page de l’histoire du Real Madrid pourrait se tourner cet été, et le PSG aimerait en profiter pour attirer librement Sergio Ramos dans son effectif à en croire différents échos parus dans les médias ces derniers mois.

« Beaucoup de choses peuvent arriver »