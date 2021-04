Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup de froid pour la vente de l'ASSE !

Publié le 20 avril 2021 à 7h45 par D.M.

Selon L'Equipe, Olivier Markarian a été mandaté par un groupement d’hommes d’affaires pour négocier avec les dirigeants de l'ASSE. Proche de Roland Romeyer, cet homme de 50 ans n'aurait pas les faveurs de Bernard Caïazzo.

Le 13 avril dernier, dans « une lettre ouverte à ceux qui aiment tant l’ASSE » adressée au Progrès , Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis fin aux rumeurs et ont annoncé leur envie de céder le club stéphanois. Une équipe qui intéresse de nombreux investisseurs. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 27 janvier prochain, un investisseur chinois basé en Europe a contacté les deux dirigeants des Verts . De son côté, L’Equipe annonce qu’Olivier Markarian, PDG de Markal, a été mandaté par un groupement d’hommes d’affaires français pour négocier la reprise du club stéphanois.

Caïazzo n'apprécierait pas Markarian