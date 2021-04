Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Jorge Sampaoli est à nouveau validée en interne !

Publié le 20 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Début mars, Jorge Sampaoli a pris ses fonctions sur le banc de l’OM. Tentant de changer les choses sur la Canebière, l’Argentin a déjà su convaincre ses joueurs.

En désaccord avec sa direction sur l’arrivée d’Olivier Ntcham à l’OM, André Villas-Boas a donc fini par quitter le club phocéen. Durant le mois de février dernier, Pablo Longoria s’est alors mis en quête d’un nouvel entraîneur et le choix s’est finalement porté sur Jorge Sampaoli. L’Argentin a alors quitté l’Atlético Mineiro pour poser ses valises à l’OM où il doit désormais incarner le nouveau projet de Frank McCourt et mettre en place une véritable identité de jeu. Et jusqu’à présent, les premiers résultats sont bons. D’ailleurs, dans le vestiaire marseillais, cette arrivée de Sampaoli a été très bien vécue.

« Nous avons gagné en confiance »