Mercato - PSG : Mourinho aurait relancé le dossier Kane !

Intéressé par le profil de Harry Kane, le PSG ne disposerait pas d’une grosse marge de manoeuvre pour son recrutement alors que Tottenham bougerait ses pions pour prolonger son contrat.

Harry Kane figurerait toujours dans les petits papiers du PSG en marge du prochain mercato. En effet, cet été, le Paris Saint-Germain pourrait perdre Kylian Mbappé qui n’a comme le10sport.com vous l’a récemment souligné, toujours pas accepté de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Selon la presse britannique, Mauricio Pochettino songerait à Harry Kane afin de combler le vide laissé par le champion du monde tricolore. Néanmoins, d’après The Daily Telegraph , Harry Kane pourrait se laisser influencer par la participation de Tottenham à la Super Ligue pour voir le club redevenir compétitif. Et de toute manière, aucune porte de sortie ne se concrétiserait en l’état pour Kane.

Pas de porte de sortie pour Kane, l’éviction de Mourinho rebattrait les cartes !