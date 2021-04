Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une monnaie d’échange colossale pour Kylian Mbappé ?

21 avril 2021

Les derniers échos des médias espagnols permettent d’en tirer certaines conclusions autour de Raphaël Varane. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol AS révèle que Raphaël Varane songerait aujourd’hui très sérieusement à changer d’air, et qu’il ne serait pas retenu par le club merengue. A l’analyse, il apparaît clair - compte tenu de sa situation contractuelle, lui qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin - que le défenseur français sera sur le marché, et que c’est le Real Madrid qui en est principalement à l’origine, le club n’ayant visiblement pas transmis une offre de prolongation à la hauteur de ses espérances.

Il va être sur le marché