Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision du Barça pour cette piste du PSG ?

Publié le 21 avril 2021 à 0h30 par T.M.

Parmi les pistes étudiées au poste d’arrière droit, le PSG penserait notamment à Emerson. Toutefois, pour le Brésilien, l’avenir serait encore loin d’être décidé.

Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, Alessandro Florenzi pourrait devenir un joueur du PSG à part entière contre 9M€. Toutefois, pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise à ce sujet et les derniers échos en provenance d’Italie indiquent que le latéral transalpin pourrait finalement ne pas continuer l’aventure dans la capitale. D’ailleurs, que Florenzi reste ou non au PSG, un latéral droit serait recherché par Leonardo, qui aurait notamment des vues du côté de l’Espagne. En effet, depuis quelques semaines, il est question d’un intérêt pour Emerson, actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville.

Emerson va devoir faire ses preuves !