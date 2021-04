Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Super Ligue... Al-Khelaïfi a du souci à se faire pour Mbappé !

Publié le 20 avril 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid en vue du mercato estival. Déterminé à s'offrir le numéro 7 du PSG, Florentino Pérez compterait se jeter sur lui coute que coute, avec ou sans Super Ligue.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, tout comme Neymar, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Alors que des négociations ont débuté pour une prolongation, le champion du monde français donne du fil à retordre à Leonardo, le directeur sportif du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les négociations sont actuellement bloquées car Kylian Mbappé veut garder un certain contrôle sur son avenir. Dans cette optique, la star du PSG ne souhaite pas étendre son bail pour une trop longue durée. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, bien décidé à mettre le paquet sur lui dès cet été.

Kylian Mbappé au Real Madrid avec ou sans Super Ligue ?