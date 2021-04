Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et Neymar sur le départ avec la Super Ligue ? Réponse

Publié le 20 avril 2021 à 19h45 par La rédaction

La Super Ligue menace-t-elle les prolongations de Mbappe et Neymar ? Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien l’Equipe affirme que le PSG pourrait être contraint de renoncer aux prolongations de Neymar et Mbappe du fait de la création de la Super Ligue réunissant douze grands clubs européens, et à laquelle le club de la capitale a refusé de participer. Que faut-il en penser ?

Le sang froid de Nasser

Si un tel risque apparaît bel et bien réel si jamais la Super Ligue voyait concrètement le jour, le PSG n’ayant alors plus les armes sportives pour convaincre Mbappe et Neymar de rester, il y a très peu de chances que cela se produise. A l’analyse, la stratégie de Nasser Al-Khelaïfi est aujourd’hui d’éviter que le football européen n’explose et de trouver une solution de compromis pour ramener les 12 dans le giron de l’UEFA, quitte à faire encore évoluer la C1. Aujourd’hui, l’option la plus probable est que l’on trouve cette voie d’un compromis, la rupture entre les douze et le reste du football européen apparaissant beaucoup trop dangereuse pour tout le monde. En pleine tempête, Nasser Al-Khelaïfi garde la tête froide et fait le pari de la raison.