Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino de retour à la charge pour Dele Alli ? La réponse !

Publié le 20 avril 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino aurait eu de sérieuses vues sur Dele Alli à l’occasion du mercato hivernal, l’entraîneur du PSG et l’ensemble de la direction ne prévoiraient pas de mener à bien une nouvelle offensive.

Lorsque José Mourinho était en poste, l’avenir de Dele Alli semblait être tout tracé pour le prochain mercato estival, à savoir un départ de Tottenham. En effet, lors des sessions de transfert estivale et hivernale, Dele Alli a été annoncé proche de s’engager au PSG, en vain, Daniel Levy ayant toujours refusé de céder l’international anglais. Néanmoins, la donne aurait pu être différente cet été, Alli ayant été totalement mis sur la touche par José Mourinho. Cependant, The Special One n’est plus là et le changement d’entraîneur devrait avoir de sérieuses répercussions sur la suite de la carrière de Dele Alli.

Pas de retour de flamme du PSG pour Dele Alli