Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’attaque dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 20 avril 2021 à 14h45 par T.M.

Pour cet été, l’une des priorités du PSG serait de recruter un arrière droit. Et pour cela, Leonardo pourrait bien se tourner vers Hector Bellerin, dont le départ d’Arsenal serait acté.

Alessandro Florenzi sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? Alors que Leonardo dispose d’une option d’achat à hauteur de 9M€ pour recruter le joueur prêté par l’AS Rome, aucune décision n’a été prise. Et face à cela, le doute entoure la continuité de l’Italien du côté du Parc des Princes. De quoi confirmer un peu plus Leonardo dans sa quête d’un arrière droit pour la saison prochaine. Mais qui sera alors l’heureux élu ? Pour venir occuper ce poste, plusieurs noms ont été cités à l’instar d’Emerson, actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, Serge Aurier, ancien du PSG aujourd’hui à Tottenham ou encore Hector Bellerin, sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal.

Ça discute avec Bellerin !