Mercato - PSG : Pour revenir à Barcelone, Neymar est prêt à tout !

Publié le 20 avril 2021 à 13h30 par T.M.

Le PSG ou le FC Barcelone ? La question se poserait encore et toujours pour Neymar. Et si le Brésilien semble parti pour prolonger avec le club de la capitale, revenir en Catalogne resterait dans ses plans à tel point qu’il pourrait faire de gros efforts pour cela.

En 2019, Neymar avait tout fait pour quitter le PSG et revenir au FC Barcelone, en vain. Voyant les deux clubs ne pas arriver à se mettre d’accord, le Brésilien s’était finalement rapidement recentré sur le projet parisien. Et aujourd’hui, le joueur de Mauricio Pochettino est plus heureux que jamais dans la capitale, au point d’imaginer y poursuivre sa carrière. En effet, alors que Neymar est actuellement sous contrat jusqu’en 2022, il serait en passe de prolonger, chose impensable il y a quelques semaines encore. Comme le10sport.com vous l’a expliqué, tout est bouclé our le nouveau contrat de Neymar, qui sera alors lié jusqu’en 2026 et qui disposera d’une année en option. Cependant, rien n’est officiel encore, ce qui laisse la porte ouverte à différentes rumeurs. D’ailleurs, à ce sujet, Marca assure ce mardi qu’il existerait bel et bien un accord entre le PSG et son joueur, mais tant que rien ne sera signé, le FC Barcelone envisagera un possible retour de la star de 29 ans. Comme cela a été annoncé par la presse espagnole ces dernières semaines, un retour de l’international auriverde en Catalogne serait donc bel et bien d’actualité.

Une baisse de salaire pour Neymar ?