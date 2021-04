Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche des indices sur son avenir !

Publié le 20 avril 2021 à 12h15 par T.M.

Alors que Neymar s’apprête à prolonger son contrat avec le PSG, le Brésilien a fait part de certaines de ses envies pour la suite de sa carrière.

Cela est imminent : Neymar va prolonger avec le PSG. Malgré les rebondissements annoncés en Espagne, le Brésilien poursuivra bel et bien sa carrière avec le club de la capitale. Cela ne serait désormais plus qu’une questions de jours avant de voir le joueur de Mauricio Pochettino parapher un nouveau bail, alors que le sien court jusqu’en 2022 actuellement. Et à ce sujet, comme le10sport.com vous l’avait annoncé, Neymar va s’engager jusqu’en 2026 avec le PSG, avec en plus une année en option.

« Jouer pour Flamengo ? Peut-être »