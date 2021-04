Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ pour Dario Benedetto ? La réponse !

Publié le 20 avril 2021 à 13h10 par T.M.

Depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM, Dario Benedetto voit l’horizon être bouché pour lui. Au point de le pousser vers la sortie cet été ?

Recruté en 2019 par l’OM, Dario Benedetto devait venir occuper ce rôle du « grantatakan » tant recherché par les Phocéens. Toutefois, au fil des mois, cela s’est avéré être une déception et aujourd’hui, l’Argentin n’est plus que la doublure d’Arkadiusz Milik. Face à cela, alors que Benedetto est toujours sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, les questions se posent sur son avenir. D’ailleurs, à ce sujet, le joueur de Jorge Sampaoli ne cachait dernièrement pas sa volonté de retourner à Boca Juniors : « L’envie de revenir à Boca est toujours présente. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de choses ».

Quel avenir pour Benedetto ?