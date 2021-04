Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre à prévoir pour Benedetto ?

Publié le 19 avril 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Arrivé lors du mercato estival 2019 à l'OM, Dario Benedetto pourrait ne pas y faire long feu. Interrogé sur son avenir ce lundi, le buteur argentin a expliqué clairement qu'il comptait un jour faire son retour à Boca Juniors. Et alors que Dario Benedetto a déjà fêté ses 30 ans, on pourrait s'attendre à le voir quitter l'OM dans un avenir proche. Analyse.

Alors qu'il éclaboussait de sa classe le championnat argentin, Dario Benedetto a tapé dans l'oeil de l'OM. A tel point que le club phocéen a fait le nécessaire pour se l'offrir à l'été 2019. En effet, l'OM a proposé un chèque avoisinant les 14M€ à Boca Juniors. Une somme que le club argentin n'a pas pu refuser. A l'OM depuis bientôt deux saisons, Dario Benedetto y a fait ses preuves, avant de voir Arkadiusz Milik lui voler la vedette cette saison. Mais malgré l'arrivée du buteur polonais, Dario Benedetto compte bien aller au bout de son contrat avec l'OM. « Je suis content ici. Nous sommes dans une situation difficile. J’ai signé 4 ans et quand je signe je ne regrette pas. Il y a toujours des offres qu’on entend. En juin il me restera 2 ans. Je suis ici, j’affronte la situation. Je veux rester pour aider l’équipe à changer les choses » , avait expliqué Dario Benedetto en conférence de presse à la mi-février.

«Je suis sûr que je vais revenir à Boca»

Deux mois plus tard, Dario Benedetto est toujours comme un poisson dans l'eau à l'OM, mais il se projette à présent dans un nouveau club, du moins dans un autre club. S'il se dit heureux à Marseille, le buteur argentin s'imagine déjà faire son retour à Boca Juniors, l'écurie qui a accepté de le laisser filer vers l'OM à l'été 2019. « Le désir de revenir à Boca est toujours présent, je suis venu avec ma famille en France et nous jurons de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de circonstances, je suis heureux à Marseille en ce moment, je réalise mon rêve de jouer en Europe et j'en profite. Revenir à Boca ne dépend pas de moi, cela dépendra du staff qui en place à ce moment-là, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises ; je suis sûr que je vais revenir à Boca, soit comme un joueur ou comme un fan » , a reconnu Dario Benedetto lors d'un entretien accordé à La Jugada ce lundi.

Un départ précoce de l'OM pour Benedetto ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Dario Benedetto pourrait donc profiter de la fin de son engagement pour exaucer son souhait de faire son retour à Boca Juniors. Dans un tel scénario, le buteur argentin ne devrait donc pas prolonger à l'OM, et les supporters olympiens n'auraient donc plus que deux saisons pour profiter de ses exploits. A moins qu'il ne décide de retrouver son ancien club plus tôt. Alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, Dario Benedetto commence à entrer dans la dernière ligne droite de sa carrière, puisqu'il évolue aux avant-postes. Il pourrait donc se laisser tenter par un rapatriement précoce pour être en pleine possession de ses moyens, plutôt que de revenir à Boca à l'été 2023, lorsqu'il aura 33 ans. Mais comme l'a dit Dario Benedetto lui-même, Jorge Sampaoli et l'OM ont toujours une chance de le voir rester longtemps sur la Canebière, et ce, s'il décide de rentrer à Boca Juniors en tant que fan. A suivre...