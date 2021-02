Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme mise au point de Benedetto sur son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 14h15 par T.M.

De plus en plus critiqué à l’OM et devant désormais faire face à la concurrence d’Arkadiusz Milik, Dario Benedetto a fait passer un message clair sur son avenir.

En 2019, l’OM a tenté un pari en allant chercher Dario Benedetto en Argentine, à Boca Juniors, lui qui n’avait jamais évolué en Europe. Très attendu sur la Canebière, où un « grantatakan » était espéré, l’Argentin ne fait toutefois aujourd’hui pas l’unanimité. En effet, ses performances sur le terrain déçoivent. Face à cela, l’OM est d’ailleurs parti chercher Arkadiusz Milik durant ce mercato hivernal à Naples. Pour Benedetto, l’aventure marseillaise pourrait donc se compliquer. Mais malgré sa situation sportive et le contexte actuel autour du club phocéen, le joueur de 30 ans n’a pas prévu de faire ses valises.

« Je veux rester »