Mercato - OM : Longoria prépare un énorme coup de balai !

Publié le 21 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Déjà en pleine préparation pour le prochain mercato estival, Pablo Longoria semble avoir prévu un large remaniement d'effectif qui passe notamment pas plusieurs départs.

Désormais président de l'OM, Pablo Longoria aura les mains libres pour le mercato cet été. Par conséquent, il faut s'attendre à de nombreux mouvements cet été que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs, d'autant plus que Jorge Sampaoli, arrivé en cours de saison, réclamera de nouveaux joueurs afin de poursuivre son projet et recrutant des éléments compatibles par son système de jeu. Et en coulisses, Pablo Longoria est déjà très actif.

Plusieurs départs déjà prévus ?