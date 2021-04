Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paris, transfert… La surprenante déclaration d’une piste de Longoria !

Publié le 20 avril 2021 à 18h10 par Th.B.

Interrogé sur l’OM et sa potentielle future destination, Alex Moreno n’a fermé aucune porte et a même fait part d’une certaine affection pour Paris.

Il pourrait bien être le successeur de Jordan Amavi dans le couloir gauche de la défense de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Certes, le nouveau technicien de l’OM aimerait selon RMC Sport conserver le latéral français, mais force est de constater qu’avec sa situation contractuelle, étant lié au club jusqu’en juin, il est possible que Jordan Amavi décide de ne pas prolonger et de plier bagage à la fin de la saison. Pour combler le vide que laisserait Amavi, Pablo Longoria verrait bien en Alex Moreno le joueur susceptible de lui succéder d’après Goal. Un intérêt qui n’a pas été nié par le défenseur du Betis Séville au micro de beIN SPORTS . Concernant son éventuel futur club, Alex Moreno a clairement laissé la porte ouverte à une multitude d’options tout en plaçant une marque d’affection sur Paris.

« C’est vrai qu’il y a des endroits comme Paris qui sont magnifiques à visiter »