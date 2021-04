Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs déjà scellés par Jorge Sampaoli !

Publié le 20 avril 2021 à 17h10 par T.M.

Du côté de l’OM, l’une des questions est de savoir qui fera ses valises cet été. Et visiblement, Jorge Sampaoli aurait déjà acté le sort de certains de ses joueurs.

Compte tenu de ses finances, l’OM a dû s’en remettre à des prêts pour venir renforcer l’effectif. Ainsi, que ce soit l’été dernier ou durant l’hiver, Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Michael Cuisance (Bayern Munich), Pol Lirola (Fiorentina) ou encore Olivier Ntcham (Celtic Glasgow) ont été cédés aux Phocéens jusqu’à la fin de la saison. Mais alors que l’échéance approche, la question est de savoir ce qu’il adviendra d’eux alors que l’OM dispose d’une option d’achat pour les conserver. Alors qui restera sur la Canebière ? Qui quittera l’effectif de Sampaoli ?

Retour à l’envoyeur !