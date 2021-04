Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’est fixé un objectif clair avec Ousmane Dembélé !

Publié le 21 avril 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé arrivera à expiration le 30 juin 2022, le FC Barcelone aurait bel et bien l’intention de prolonger son attaquant français.

Longtemps décevant au FC Barcelone depuis son arrivée en 2017, Ousmane Dembélé réalise un exercice saison 2020/2021 qu’on pourrait qualifier de saison de la rédemption. En effet, l’international français a gommé ses défauts de comportements et de blessures, tout en s’imposant comme un titulaire en puissance dans l’effectif de Ronald Koeman. Ainsi, ce n’est plus du tout la question d’un départ de l’ancien joueur du Stade Rennais qui est évoquée dans la presse comme par le passé, mais bien d’une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2022. Et visiblement, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de laisser filer facilement Ousmane Dembélé.

Dénouement en fin de saison pour Ousmane Dembélé ?