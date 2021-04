Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une énorme décision pour l'avenir de Draxler !

Publié le 21 avril 2021 à 8h45 par La rédaction

Devenu indésirable sous Thomas Tuchel, Julian Draxler retrouve des couleurs depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. En fin de contrat en juin, l’international allemand pourrait finalement être prolongé.

Arrivé à l’hiver 2017, Julian Draxler était devenu un joueur sur lequel le PSG ne comptait plus vraiment. Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc, l’Allemand retrouve du temps de jeu et une utilité dans le groupe. L’ancien entraîneur de Tottenham l’apprécie et l’a titularisé lors des huitièmes et des quarts de finale de la Ligue des champions.

Une prolongation n’est pas impossible