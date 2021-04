Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces deux stars qui font le forcing pour recruter... Julian Draxler !

Publié le 20 avril 2021 à 21h15 par A.M. mis à jour le 20 avril 2021 à 21h22

Dans l'attente d'un signe du PSG pour prolonger, Julian Draxler prépare ses arrières et ses agents auraient offert ses services au Bayern Munich. Thomas Müller et Joshua Kimmich seraient très emballés à cette idée.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Julian Draxler semble petit-à-petit s'éloigner du PSG. Et pour cause, bien que Mauricio Pochettino l'ait réintégré dans la rotation de l'effectif alors que Thomas Tuchel ne l'utilisait quasiment plus, Leonardo ne serait pas très chaud en coulisse à l'idée de conserver l'international allemand dont le salaire est loin de correspondre à son rendement. Par conséquent, Julian Draxler prend les devants pour son avenir dans le cas où le PSG ne le conserverait pas.

Müller et Kimmich tentent de convaincre Draxler