Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : «Draxler n’est plus un joueur de haut niveau»

Publié le 17 avril 2021 à 19h50 par La rédaction

A l'occasion du nouveau podcast du Comptoir Parisien, il a longuement été question du match de Julian Draxler, auteur d'une prestation plus que mitigée contre le Bayern Munich. Une situation qui influence nécessairement son avenir.

Lorsque le PSG recrute Julian Draxler pour environ 40M€ durant le mois de janvier 2017, ce transfert a tout de la bonne affaire, et l'international allemand le confirme grâce à quelques prestations remarquées lors de ses premières sorties sous les ordres d'Unai Emery. Toutefois, l'ancien joueur de Schalke 04 voit arriver dès l'été suivant deux phénomènes dans son secteur de jeu : Kylian Mbappé et Neymar. C'est le début de la descente aux enfers. Que ce soit avec Unai Emery ou Thomas Tuchel, Julian Draxler ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino semble pourtant avoir confiance en son numéro 23, notamment titularisé lors des deux rencontres face au Bayern Munich. Mais alors qu'il jouait gros, Julian Draxler a déçu. Et sa prestation s'est d'ailleurs retrouvé au cœur d'un débat durant le dernier podcast du Comptoir Parisien .

«Le flop du match ? C'est Draxler. C'est une évidence incroyable»

A l'occasion de la désignation du flop du quart de finale retour contre le Bayern Munich, un nom a fait l'unanimité. « Le flop ? Cela ne peut être que Julian Draxler. Je ne veux pas m'acharner sur lui, mais quand tu vois le reste de l'équipe, ils ont tous fait un vrai match », lance ainsi Thomas Bourseau dans le podcast du Comptoir Parisien avant d'expliquer son choix : « Draxler était moins concerné par le repli défensif et l'effort collectif, contrairement aux autres. Il n'était pas assez concerné malgré l'importance de l'évènement. Après, ses choix dans le jeu ont été plutôt bons. Mais dans le travail, il n'a pas été au niveau des autres . » Mais pour Arthur Montagne, le choix était encore plus évident. « Le flop ? Personnellement, sur ce match il n'y a aucun doute, c'est Draxler. C'est une évidence incroyable », lance-t-il avant de fracasser la prestation de Julian Draxler : « Je l'ai trouvé vraiment pas bon, mais au-delà ne pas être bon, il m'a exaspéré pendant tout le match. C'était insupportable. S'il était simplement passé à côté de son match, ce qui arrive à tous les joueurs, mais au moins courre ! Fais quelque chose ! Il voit Mbappe, Neymar et Di Maria faire les efforts, mais ça ne le concerne pas plus. Heureusement que les latéraux ont été bons ! »

«Draxler, dans deux mois il bouge»

Pour Hadrien Grenier, le fond du problème est d'ailleurs bien plus grave qu'un simple problème d'investissement. « Je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je pense que Draxler n'a juste plus le coffre. Ce n'est plus un joueur de haut niveau, c'est ça le fond du problème », analyse-t-il toujours au micro du podcast du Comptoir Parisien . Toujours est-il que son comportement est d'autant plus incompréhensible que le contrat de Julian Draxler prend fin en juin prochain et que son avenir est toujours aussi flou. « Je ne comprends pas comment, dans sa situation, il peut ne pas se bouger. Il est en fin de contrat dans deux mois, il joue contre la meilleure équipe de son pays et il ne se dit pas "c'est le moment de tout donner". Comment on peut se mettre mieux en valeur quand on est allemand qu'en brillant contre le Bayern Munich ? Et en plus, il a l'Euro à la fin de la saison ! Je ne comprends pas ce manque d'investissement alors qu'il joue son avenir en club, mais aussi en sélection », reprend ainsi Arthur Montagne. Mais pour Hadrien Grenier, les dès sont déjà jetés concernant l'avenir de l'international allemand. « Il lui reste deux mois de contrat donc dans deux mois il bouge. C'est un très bon garçon, mais il a fait des mauvais choix de vie. Il n'a plus le coffre pour courir et son hygiène de vie le rattrape », lance-t-il. Autrement dit, l'avis est unanime. Julian Draxler doit rapidement quitter le PSG.