Mercato - PSG : Le message lourd de sens de Draxler sur sa situation à Paris !

Publié le 29 mars 2021 à 16h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain et figurant sur les tablettes de Galatasaray tout en ayant la cote en Allemagne, Julian Draxler se sent bien à Paris comme il l’a souligné. De quoi ouvrir la porte à une prolongation de contrat au PSG ?

Julian Draxler pourrait quitter le PSG cet été si sa situation contractuelle n’évoluait pas. En effet, l’international allemand voit son contrat arriver à expiration en juin prochain et pour le moment, puisque aucune officialisation de prolongation n’a eu lieu, il sera libre de s’engager avec le club qu’il souhaite à l’intersaison. L’été dernier, Draxler avait la cote en Allemagne et particulièrement du côté du Bayer Leverkusen. Souhaitant aller au bout de son contrat avec le PSG, club qu’il a rejoint à l’hiver 2017, le milieu offensif parisien pourrait voir Leonardo lui offrir une prolongation de contrat alors que son temps de jeu a quelque peu augmenté sous Mauricio Pochettino. « Il y a Draxler aussi qui est en fin de contrat. On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation ». Voici le message que le directeur sportif du PSG faisait passer en février dernier sur les ondes de France Bleu Paris . La porte serait donc ouverte pour une prolongation de Julian Draxler, mais que se passe-t-il vraiment en coulisse ?

La menace Galatasaray

Témoignant de l’absence d’accord total entre le clan Draxler et le PSG, certaines équipes européennes profiteraient de cette intervalle afin de faire connaître leur intérêt au champion du monde allemand. Ce serait néanmoins le cas de Galatasaray. À en croire les récentes informations divulguées par Sporx , le PSG pourrait voir le club turc le doubler dans l’opération Draxler. En effet, l’entraîneur Fatih Terim préférerait s’attacher les services du joueur du PSG plutôt que ceux d’Arturo Vidal, proposés par l’Inter. Récemment, Julian Draxler profitait d’une entrevue à Sport1 afin de faire savoir que ses terres natales lui manquaient. « J’ai un peu le mal du pays, mais je n’ai pas encore décidé. Il y a beaucoup de discussions en coulisse, mais je ne me concentre sur le PSG ». Pas de quoi forcément tirer la sonnette d’alarme.

