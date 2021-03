Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler pourrait rendre service... à Sampaoli et à l’OM !

Publié le 23 mars 2021 à 22h10 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler semble avoir la cote à l’étranger.

Alors qu’Angel Di Maria et Juan Bernat ont prolongé, Julian Draxler s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Récemment interrogé sur l’avenir de l’Allemand, Leonardo avait pourtant expliqué avoir ouvert des négociations avec Draxler. « C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation ». De son côté le joueur a toujours expliqué être heureux au PSG, sans toutefois véritablement se prononcer sur son avenir.

Draxler préféré à Vidal par Galatasaray ?