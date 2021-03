Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Julian Draxler encore relancé !

Publié le 12 mars 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que le PSG envisagerait désormais de prolonger le contrat de Julian Draxler, Galatasaray pourrait toutefois encore relancer l'avenir de l'international allemand.

Parmi les joueurs en fin de contrat, Julian Draxler semblait clairement se diriger vers un départ en fin de saison. Et pourtant, Leonardo affirmait récemment au micro de France Bleu que les discussions étaient entamées pour une prolongation de contrat : « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation ». Une tendance confirmée par L'Equipe qui assure que c'est à la demande de Mauricio Pochettino que Leonardo tente de conserver Julian Draxler.

Galatasaray à fond sur Draxler ?