Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre en vue pour Julian Draxler !

25 février 2021

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Julian Draxler semblait promis à un départ libre du Parc des Princes à cette échéance. Mais finalement, contre toute attente, Leonardo semble disposé à prolonger le milieu offensif allemand. Explications.

Dès le mois d’octobre dernier, dans un entretien accordé à Sport Bild, Julian Draxler (27 ans) laissait déjà entendre qu’il partirait gratuitement du PSG à l’issue de son contrat, en juin prochain : « La priorité absolue n'est pas de signer un contrat ailleurs avec le même salaire. Le package global doit juste être correct. Que je puisse imaginer jouer dans le club, qu'un bon football soit joué dans l'équipe et que je puisse y avoir un rôle important. L'année prochaine, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu'un autre club n'a pas à négocier un transfert avec Paris », confiait alors l’international allemand. La fin de son histoire au PSG semblait donc écrite depuis un bon moment, et pourtant…

Draxler pourrait prolonger au PSG !

Dans un entretien accordé à Radio France Bleu ce jeudi, Leonardo a évoqué les différents dossiers chauds du mercato au sein du PSG. Et le directeur sportif brésilien, interrogé sur le cas Draxler, a lâché une nouvelle pour le moins inattendue en indiquant qu’il pourrait prolonger l’ancien joueur de Wolfsburg : « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation », a confié Leonardo. Mais quelle est vraiment sa stratégie en prolongeant Draxler, qui a perdu sa place de titulaire depuis un bon moment au PSG ?

Eviter un départ à 0€…

Le Parisien a apporté quelques précisions en décryptant ces propos de Leonardo sur Julian Draxler. Selon le quotidien, l’objectif est clair pour le directeur sportif parisien qui souhaite avant tout éviter un départ libre et ne pas récupérer le moindre centime dans ce dossier. Le PSG pourrait donc décider de prolonger Draxler pour mieux le vendre dans un avenir proche, mais reste néanmoins à savoir si le joueur sera intéressé par une telle perspective plutôt que de toucher une grosse prime à la signature en se retrouvant libre l’été prochain.