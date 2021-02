Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL en attaque est confirmée pour l’été prochain !

Publié le 25 février 2021 à 17h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il enchaine les très bonnes performances depuis son arrivée en prêt sans option d’achat au sein du PSG l’été dernier, Moise Kean fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. Et Leonardo envisage bel et bien de le recruter définitivement lors du prochain mercato…

L’été dernier, alors qu’Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting arrivaient en fin de contrat avec le PSG, Leonardo avait dû innover pour réinventer l’attaque du club de la capitale. En effet, alors qu’il disposait de moyens financiers très limités après avoir levé l’option d’achat de Mauro Icardi pour 55M€, le directeur sportif du PSG a finalement réussi à attirer Moise Kean sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Et depuis son arrivée en France, l’attaquant d’Everton ne cesse de convaincre avec notamment 13 buts inscrits sous le maillot du PSG, et Leonardo envisage même de le recruter définitivement lors du prochain mercato.

Leonardo va tenter le coup avec Moise Kean

Interrogé sur les ondes de Radio France Bleu, le directeur sportif du PSG a livré ses vérités sur le dossier Moise Kean en confirmant son envie d’essayer de le recruter définitivement en fin de saison : « On a fait le choix de l'avoir pour un an et ensuite voir la situation. C'est vrai qu'un joueur comme lui, Everton n'a pas envie de le perdre. C'est donc un choix sur un an avec pour lui l'opportunité de jouer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il joue, il marque et il est très jeune. Il a devant lui un futur très important (…) Là, c'est difficile de savoir. C'est quelque chose qu'on saura plus vers la fin lorsque l'on comprendra mieux la situation. Là c'était un choix, on ne pouvait pas faire autrement, c'était un prêt. Et aujourd'hui avoir (Moise) Kean à disposition pour un an, c'est déjà quelque chose de très positif. Et si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe », a confié Leonardo, qui confirme donc plus que jamais son intérêt sur le long terme pour Moise Kean.

