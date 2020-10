Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Poussé vers la sortie par Leonardo, Draxler dit tout sur sa situation !

Publié le 6 octobre 2020 à 15h30 par Bernard Colas

Alors que le PSG cherche à renflouer ses caisses, Julian Draxler est régulièrement annoncé sur le départ, mais l'international allemand n'a pas l'intention de partir avant la fin de son contrat l'été prochain. Malgré les difficultés rencontrées la saison dernière, l'international allemand affiche le souhait de rester au PSG et de s'imposer sous les ordres de Thomas Tuchel.

Pointé du doigt par Thomas Tuchel il y a quelques jours, Leonardo a fait mentir son entraîneur en réalisant une fin de mercato tonitruante. En l'espace de deux jours, le directeur sportif du PSG est parvenu à boucler les arrivées de Danilo Pereira (FC Porto), Moise Kean (Everton) et Rafinha (FC Barcelone). Il faudra attendre un peu avant de savoir si ces paris seront gagnants sur le plan sportif, mais ils le sont déjà sur le plan financier, et c'est une réelle victoire pour l'Italo-brésilien et le PSG dans l'ensemble, touché par l'épidémie de coronavirus. Le Portugais et l'Italien sont tous les deux prêtés, le premier disposant même d'une option d'achat, tandis que le coéquipier de Neymar a été recruté gratuitement. Seuls quelques millions d'euros devront être reversés au Barça sous la forme de bonus en complément d'un pourcentage sur une éventuelle revente. Mais tout n'a pas été parfait pour autant dans ce mercato. Leonardo a failli dans l'une de ses missions : vendre. La somme de 60M€ était attendue mais aucun transfert important n'a été réalisé par le PSG. Pourtant, il y a plusieurs joueurs dont se serait volontiers séparé le directeur sportif parisien, à commencer par Julian Draxler, sous contrat jusqu'en juin 2021. Selon nos informations, le Bayer Leverkusen était notamment à l'affût sur le milieu offensif de 27 ans, mais ce dernier n'a jamais ouvert la porte à un départ.

« Chercher un club ? J'ai pensé à faire autre chose pendant l'été »

Actuellement avec la sélection allemande pour les prochains matches de la Mannschaft , Julian Draxler a évoqué sa situation délicate au PSG avec BILD , expliquant notamment pourquoi il n'était pas parti : « J'ai pensé à faire autre chose pendant l'été. Avec la situation du coronavirus, il était difficile de trouver un club où je me serais dit : "Ça s'assemble bien, j'ai vraiment hâte d'y aller". Ce n'était pas le cas, alors j'ai décidé de ne pas prendre de risques et de continuer d'avoir ma chance avec Paris. » Julian Draxler restera donc une nouvelle saison au PSG malgré une dernière année compliquée dans la capitale comme le confie le joueur : « La dernière saison ne s'est pas bien passée du tout. Non seulement pour des raisons sportives, mais aussi en raison de mes blessures, et puis il y a eu la pause avec le coronavirus. C'est certainement une saison à oublier pour moi . »

« J'ai eu une bonne discussion avec Thomas Tuchel »

Si Julian Draxler a parfois perdu la confiance de Thomas Tuchel au cours des derniers mois, Joachim Löw continue de croire en son champion du monde. Le sélectionneur allemand avait toutefois tenu à prévenir son joueur lors du dernier rassemblement en septembre. « Il est à un âge où il doit jouer régulièrement. Cela l'aiderait probablement de manière décisive. Il est toujours capable d'évoluer à ce niveau. La question est aussi de savoir si le PSG le laissera partir », expliquait-il. Julian Draxler n'a finalement pas écouté Löw, mais le champion du monde 2014 reste tout de même confiant : « L'opinion de Jogi est très, très importante pour moi. Nous convenons tous les deux que je dois jouer plus que la saison dernière. Pourtant, je n'ai pas ressenti la pression de changer. Le calendrier de cette saison est serré, nous avons beaucoup de matchs avec Paris et je crois que je vais beaucoup jouer pour donner satisfaction au sélectionneur. J'ai eu une bonne discussion avec Thomas Tuchel. J'ai senti que j'avais encore une chance de jouer pour l'équipe et que je n'étais pas exclu. »

« L'année prochaine, les choses seront plus faciles si je suis libre »