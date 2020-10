Foot : Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo avec Draxler se compliquent !

Publié le 5 octobre 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures, Julian Draxler pourrait être tenté de retourner dans son pays natal. Le Bayer Leverkusen est revenu à la charge pour s’offrir ses services, mais cela pourrait ne pas suffire.

Alors que Leonardo a déjà enregistré les arrivées de Moise Kean et Danilo Pereira ce lundi, le directeur sportif du PSG cherche aussi à dégraisser. Le départ en prêt du jeune Arnaud Kalimuendo vers le RC Lens pourrait ne pas être le dernier mouvement dans le sens des départs. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Bayer Leverkusen est à la recherche d’un profil offensif pour pallier les départs de Kai Havertz et Kevin Volland et aurait jeté son dévolu sur le milieu du PSG.

Draxler s’éloignerait finalement du Bayer Leverkusen