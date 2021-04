Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur les négociations entre McCourt et l’Arabie Saoudite !

Publié le 21 avril 2021 à 9h15 par T.M.

D’ici peu, Frank McCourt pourrait passer la main et l’OM pourrait alors passer sous pavillon saoudien. A ce sujet, des précisions ont d’ailleurs été apportées.

Cela fait maintenant un certain temps que Thibaud Vézirian persiste et signe concernant la vente de l’OM. Toutefois, dans le même temps, de nombreux démentis ont été apportés, y compris par Frank McCourt. Selon l’Américain, cela est très clair : le club phocéen n’est pas à vendre. Pourtant, cela serait loin d’être la vérité. D’ailleurs, ce mercredi, pour So Foot , une source est également allée dans le sens de cette vente de l’OM, lâchant : « L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt ».

« McCourt a agacé les acheteurs »