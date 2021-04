Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un improbable retournement de situation pour la vente de l’ASSE ?

Publié le 21 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Depuis quelques jours désormais, la mise en vente de l’ASSE a été annoncée. Un événement qui pourrait finalement ne pas intervenir.

L’ASSE va-t-elle changer de main ? Cette vente des Verts pourrait en tout cas intervenir prochainement. L’annonce a été faite dernièrement par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, l’ASSE est à vendre, reste maintenant à trouver preneur. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », confiait ainsi Romeyer et Caïazzo à propos de cette vente de l’ASSE.

Caïazzo pas si chaud ?