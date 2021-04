Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo ont un atout de taille pour vendre le club !

Publié le 18 avril 2021 à 17h10 par A.M.

Bien que la vente de l'ASSE s'annonce compliquée compte tenu du contexte économique actuelle, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo peuvent compter sur le fait que Saint-Etienne reste une marque puissante dans le football français.

Il y a quelques jours, par le biais d'une lettre ouverte pour les supporters, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officialisé la mise en vente de l'ASSE : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur ». Toutefois, compte tenu du contexte économique, trouver un repreneur ne sera pas facile pour le club du Forez. Mais comme l'explique Mickael Terrien, économiste du sport et maître de conférences à l'Université de Lille, l'ASSE peut compter sur son histoire pour trouver un nouvel investisseur.

«L'ASSE reste une image importante à l'échelon national»