Mercato - ASSE : Cette énorme révélation sur la vente du club !

Publié le 18 avril 2021 à 12h30 par A.M.

Alors que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont officiellement mis en vente l'ASSE, Mickael Terrien, économiste du sport, estime que les deux présidents des Verts n'avaient plus le choix concernant leur avenir au sein de la direction stéphanoise.

Après plusieurs mois d'attente, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont finalement accepté de mettre en vente l'AS Saint-Etienne. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE. Et cette nouvelle histoire s'écrira avec vous (les supporters)... Allez Les Verts », écrivaient-ils sur une lettre ouverte diffusée sur le site officiel des Verts. Il faut dire que Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, mettait la pression sur le deux présidents du club du Forez afin qu'ils cèdent leurs parts. C'est désormais chose faite. Mais encore faut-il trouver un nouvel actionnaire. Chose qui ne sera pas aisée. Quoi qu'il en soit, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n'avaient pas vraiment le choix.

Caïazzo et Romeyer étaient dos au mur