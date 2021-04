Foot - OM

OM : Frank McCourt fait une énorme annonce sur la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 22h10 par B.C.

Alors que le projet d’une Super Ligue européenne monopolise actuellement l’actualité footballistique, Frank McCourt s’est fermement opposé à la création de cette nouvelle compétition.

Alors que ce projet était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le lancement de la Super Ligue a officiellement été annoncé ce dimanche soir. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan sont à l’origine de cette nouvelle compétition visant à faire de l’ombre à la Ligue des champions. Depuis, deux camps s’opposent, et de nombreux clubs sont venus apporter leur soutien à l’UEFA, à l’instar du PSG et du Bayern Munich. Alors que certains membres fondateurs de cette Super Ligue auraient décidé de revenir sur leur décision en entamant les démarches pour se retirer, de quoi totalement relancer le projet, Frank McCourt est sorti du silence ce mardi soir pour afficher sa position assez claire sur le sujet.

« Nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs »