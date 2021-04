Foot - PSG

PSG : Énorme coup de tonnerre pour l’avenir de la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi est farouchement opposé à l'idée d'une Super Ligue, trois membres fondateurs de ce projet décrié auraient décidé de se retirer, deux jours seulement après l'annonce officielle de son lancement. Et la liste pourrait s'allonger...

Depuis l’officialisation ce dimanche du lancement d’une Super Ligue européenne, à laquelle pourraient participer le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, le football européen est en crise. Les douze clubs fondateurs de ce projet sont en effet opposés à l’UEFA, bien décidée à ne pas se laisser faire. L’instance européenne du football européen peut notamment compter sur le soutien du Bayern Munich et du PSG, puisque les présidents des deux clubs ont clairement affiché leur désapprobation envers cette Super Ligue. « Nous pensons que toute proposition sans le soutien de l'UEFA - une organisation qui s'efforce de faire progresser les intérêts du football européen depuis près de 70 ans - ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais est au contraire motivée par des intérêts personnels. Le Paris Saint-Germain continuera de travailler avec l'UEFA, l'Association européenne des clubs et toutes les parties prenantes du football européen en se fondant sur les principes de bonne foi, de dignité et de respect de chacun », a notamment indiqué Nasser Al-Khelaïfi.

Chelsea, Manchester City et l'Atlético sur le point de quitter la Super Ligue ?

Dans ce conflit, l’UEFA et ses soutiens peuvent compter sur l’appui d’une très large majorité de supporters opposés à l’idée de voir leur club rejoindre cette Super Ligue, et un énorme retournement de situation pourrait avoir lieu très prochainement. D’après les informations divulguées ce mardi soir sur Twitter par Dan Roan, journaliste à la BBC , Chelsea aurait décider de quitter la Super Ligue. Les Blues prépareraient actuellement les documents nécessaires pour demander leur retrait de ce projet, alors que les supporters se sont réunis en masse ce mardi pour protester contre la décision des dirigeants. De son côté, le journaliste du Sun Martin Lipton annonce que Manchester City se retirerait également de la Super Ligue, et il en serait de même pour l'Atlético de Madrid si l'on en croit les dernières révélations du journaliste Ben Jacbos. Sur RMC , Julien Laurens a confirmé la décision de Chelsea et les gros doutes de Manchester City dans cette affaire, ajoutant par ailleurs que Liverpool réfléchissait aussi sérieusement à faire marche arrière. De quoi jeter un énorme froid sur l'avenir de la compétition.

BREAKING I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Full details coming @SunSport @TheSunFootball @TheSun — Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021