PSG - Polémique : Al-Khelaïfi sort du silence et justifie sa position radicale face à la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Fermement opposé à la création de la Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi a justifié la position du PSG face aux 12 clubs fondateurs de ce projet ainsi que son choix d'afficher son soutien à l'UEFA et à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions.

Depuis dimanche soir, la guerre est déclarée. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter ont décidé de créer la Super Ligue en opposition donc à la Ligue des Champions dont la nouvelle formule a été adoptée lundi. Face à ce nouveau projet, de nombreux acteurs du football sont montés au créneau en soutien à l'UEFA. C'est notamment le cas le Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG, réélu au Comité exécutif de l'UEFA en tant que représentant de l'Association européenne des clubs (ECA) pour un nouveau mandat de trois ans, serait très actif en coulisses, notamment pour jouer le rôle de médiateur entre les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue et l'UEFA. Un comportement salué par Aleksander Čeferin. « Nasser Al-Khelaïfi, vous avez montré que vous êtes un grand homme au service du football », confiait le président de l'Instance européenne. Et Nasser Al-Khelaïfi a justifié sa position ferme à l'encontre de la Super Ligue dans un communiqué publié sur le site officiel du PSG.

«Le Paris Saint-Germain continuera de travailler avec l'UEFA»