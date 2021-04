Foot - PSG

PSG : L’UEFA envoie un énorme message à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 20 avril 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi s’est rangé dans le camp de l’UEFA dans la crise sans précédent relative à la Super Ligue européenne, le président de l’instance européenne n’a pas manqué de chaleureusement remercier le président du PSG.

Tandis que Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter ont conjointement annoncé ce dimanche la naissance de la Super Ligue européenne, et par la même occasion leur séparation avec l’UEFA, le PSG a choisi un autre chemin. À l’instar du Bayern Munich, le club de la capitale reste fidèle à l’instance européenne et a ainsi validé la réforme de la Ligue des champions prévue à partie de 2024. Plus encore, à en croire les informations de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi agirait en coulisses afin de réconcilier les douze clubs avec l’UEFA et régler ce litige sans précédent.

« Vous avez montré que vous êtes un grand homme au service du football »