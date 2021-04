Foot - PSG

PSG : Super Ligue, un double discours de la part d’Al-Khelaïfi ?

Publié le 20 avril 2021 à 0h45 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, semble être opposé à la création de la nouvelle Super Ligue.

Elle n’a que quelques heures de vie, mais la Super Ligue semble déjà avoir transformé le visage du football européen. Les douze clubs fondateurs de la nouvelle compétition livrent désormais une guerre sans merci à l’UEFA, qui semble prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour contrer cette révolution. Le Paris Saint Germain semble avoir choisi son camp. Comme le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund, le PSG est opposé à cette Super Ligue... mais pour combien de temps ?

Le PSG s’oppose à la Super Ligue, mais...