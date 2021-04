Foot - PSG

PSG : Le PSG invité pour la Super Ligue ? L’énorme mise au point de Florentino Pérez !

Publié le 20 avril 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors que le PSG ne figure pas parmi les participants de l’imminente Super Ligue si un accord venait à finalement être trouvé avec l’UEFA et la FIFA, il se murmure qu’une invitation pourrait avoir été formulée aux dirigeants parisiens. De quoi pousser le président de cette nouvelle Ligue Florentino Pérez à mettre les points sur les i.

À l’instar des dirigeants du Bayern Munich ou du Borussia Dortmund notamment, le PSG ne figure pas dans les participants et donc, fondateurs de la nouvelle Super Ligue. Le président Nasser Al-Khelaïfi semble pour le moment catégoriquement refuser de prendre part à ce nouveau projet, qui est porté par Florentino Pérez, Andrea Agnelli et Joel Glazer, respectivement président et vices-présidents de la Super Ligue. Pour autant, le PSG devrait à terme, être contraint de revoir ses idéaux et de finalement participer à cette ligue fermée selon Daniel Riolo. « À moins d’un refus caractérisé, il y aura chaque année deux clubs français dans la SL. La place sera attribuée au plus méritant via la L1. Si le PSG n’y va pas et que la SL demande à un autre français de venir et que celui ci dit oui... tu y as pensé ? Donc le PSG est obligé… ». En ce qui concerne les rumeurs d’une potentielle invitation des fondateurs de la Super Ligue pour le PSG, Florentino Pérez n’y est pas allé par quatre chemins en niant clairement ces spéculations.

« Nous n’avons pas invité le PSG »