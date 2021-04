Foot - PSG

PSG : La Super Ligue aurait lancé un énorme ultimatum à Al-Khelaïfi !

Publié le 19 avril 2021 à 23h45 par D.M.

La presse allemande s’est procurée un document qui révèle que le PSG a 14 jours pour accepter la proposition de la Super Ligue.

C’est un véritable tremblement de terre sur la planète football. Douze des plus grands clubs européens (AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barça, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham) ont annoncé, ce dimanche, la création de la Super Ligue. Une compétition composée de vingt équipes et qui pourrait concurrencer la Ligue des champions, organisée par l’UEFA. Mais certaines grandes formations ont refusé d’intégrer cette ligue quasi-fermée à l’instar du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, mais aussi du PSG.

Le PSG a 14 jours pour accepter l'invitation de la Super Ligue