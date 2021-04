Foot - PSG

PSG : Voilà pourquoi Al-Khelaïfi pourrait craquer avec la Super Ligue…

Publié le 20 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si le PSG a pour le moment refusé de se greffer au grand projet de Super Ligue avec les autres cadors européens, Nasser Al-Khelaïfi pourrait finir par ne plus avoir le choix selon Daniel Riolo…

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe lundi : c’est désormais officiel, la Super Ligue va voir le jour à l’initiative de 12 grosses écuries européennes, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Pour l’instant, le PSG n’est pas dans le coup et préfère apporter son soutien à l’UEFA dans ce grand conflit sans précédent. Mais Daniel Riolo a fait de troublantes révélations à ce sujet…

« Le PSG est obligé »